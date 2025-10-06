Арестович* раскрыл, кто сорвал встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

Встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сорвал занимавший на тот момент пост премьера Британии Борис Джонсон, заявил Алексей Арестович* в интервью Ксении Собчак.
Бывший советник главы офиса Зеленского уточнил, что знал точные сроки, будучи в переговорной группе.
Однако затем в дело вмешался Джонсон и убедил украинских чиновников в том, что они смогут победить Россию.
Собеседник Собчак назвал его действия преступлением против Украины.
*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.