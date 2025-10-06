Встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сорвал занимавший на тот момент пост премьера Британии Борис Джонсон, заявил Алексей Арестович* в интервью Ксении Собчак.

Бывший советник главы офиса Зеленского уточнил, что знал точные сроки, будучи в переговорной группе.

«Сорвалась встреча 9 апреля 2022 года Зеленского и Путина в Стамбуле, она была намечена уже», — отметил Арестович*.

Однако затем в дело вмешался Джонсон и убедил украинских чиновников в том, что они смогут победить Россию.

Собеседник Собчак назвал его действия преступлением против Украины.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.