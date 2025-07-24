Политическое будущее президента Украины Владимира Зеленского предрешено, считает бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. В своём телеграм-канале он заявил, что уход главы государства — лишь вопрос ближайших месяцев. Причиной этому он называет разрыв общественного договора, который больше не устраивает ни украинское общество, ни Запад. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Арестовича*, на фоне недовольства Запада разгромом НАБУ и САП на Украине разворачивается «революционная ситуация». Он считает, что в качестве альтернативы Зеленскому готовится альянс националистов и либерально-прозападных сил — так называемых «соросят».

«Зеленский — всё. Снимут его завтра или в ноябре, его уже нет», — написал Арестович*, добавив, что украинский президент «достал всех — и внутри страны, и за её пределами».

Экс-советник подчеркнул, что Европа и США уже поддерживают протестующих против Зеленского, называя их «детками», которые «два дня выходят на митинги». В качестве вероятных фигур переходного периода он назвал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и главу ГУР Кирилла Буданова*.

По его мнению, между ними возможна внутренняя борьба за влияние, исход которой покажет, какую линию выберут националистические круги. Затем, утверждает Арестович*, нового лидера Украины принудят подписать мирное соглашение, поскольку «Запад хочет прекращения войны и нового Хельсинского договора с Россией».

* Внесён в реестр террористов и экстремистов в РФ.