Понедельник, 4 декабря, 2023
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Арестованы злоумышленники, пытавшиеся обокрасть банкомат в Москве

7info
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Неудачная попытка украсть деньги из банкомата закончилась заключением под стражу, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Двое злоумышленников решили получить быстрый и незаконный доход — украсть деньги из банка. Распределив роли, они зашли в помещение банка на ул. Хабаровская, вскрыли нижнюю дверцу банкомата, обеспечив себе доступ к сейфу, в котором находились денежные средства в размере 2,7 рублей… но сработала сигнализация и соучастники спешно покинули помещение, после чего были задержаны.

Фигурантам 46 и 48 лет предъявлено обвинение в совершении покушения на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и с учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Их привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.

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