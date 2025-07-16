Арестовано имущество дочери и жены генерала Булгакова по делу о мошенничестве 

Имущество дочери бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова, арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму более 49 миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, московский суд наложил запрет на распоряжение арестованным имуществом дочери Булгакова. Аналогичные меры применены и к имуществу его супруги. В материалах также указано, что, по версии следствия, незаконно полученные средства Булгаков частично размещал на расчетном счете, открытом на имя жены.

Адвокат генерала Сергей Севрук сообщил РИА Новости, что расследование по делу фактически завершено, защита знакомится с его материалами.

В рамках уголовного дела под стражей находятся сам Булгаков, генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнёв.

Дмитрий Булгаков, занимавший пост замминистра обороны и курировавший материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ, был арестован в июле прошлого года. По данным правоохранительных органов, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя своё служебное положение.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Вину он отрицает.

Как установило следствие, дело связано с заключением контрактов на проведение энергетического обследования систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову компания, которая, по версии следствия, необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей.

Адвокат Сергей Севрук ранее заявлял, что Булгаков не получал этих средств — деньги находятся на счете подрядной организации АО «Петербургская сбытовая компания».