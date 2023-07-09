Воскресенье, 9 июля, 2023
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Арестован охранник, изнасиловавший укравшую 3 пачки масла из магазина женщину

7info

Взят под стражу охранник магазина, обвиняемый в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы, сообщил телеграм-канал столичного ГСУ СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено вечером 5 июля на улице Туристской в Москве. Молодой человек изнасиловал ранее знакомую 42-летнюю женщину.

Уголовное дело следователи завели по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Задержанный признал вину.

По данным РЕН ТВ, женщина украла из магазина три пачки масла. Сотрудники торговой точки завели даму в подсобку.

— Сотрудница магазина достала дубинку, а бородатый мужчина предложил москвичке расплатиться за воровство «натурой», — сообщает РЕН.

После этого воровка занялась сексом с охранником. Через пару дней пострадавшая написала заявление в полицию. По словам женщины, она вступила в интимную связь, опасаясь за жизнь.

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