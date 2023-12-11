Понедельник, 11 декабря, 2023
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Арестован мужчина, напавший на посетителя бара в Москве

7info
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Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в причинении ножевых ранений гражданину, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Конфликт между двумя мужчинами на бытовой почве случился поздно вечером в одном из баров на ул. Пушечная. Когда пострадавший находился на улице, 52-летний злоумышленник вышел с ножом в руке и нанес ему несколько ударов по телу.

Мужчина госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред.

По решению прокурора уголовное дело передано в территориальный орган столичного СК для рассмотрения вопроса о квалификации действий фигуранта по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Расследование на контроле в Мещанской межрайонной прокуратуре.

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