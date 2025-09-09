Арбузы от 10 рублей и персики за 250 — покупатель рассказал о ценах на рынке в Крыму

Автор канала «Дневник отчаянных пенсионеров» на платформе «Дзен» поделился свежим обзором цен на рынке в Старом Крыму — городе в восточной части Крыма. По его словам, самая активная торговля здесь разворачивается по воскресеньям, когда выбор товаров самый большой, а цены наиболее выгодные.
Фрукты и ягоды
Несмотря на новостные сообщения о плохом урожае, на рынке было много винограда. Его можно было купить по цене от 80 до 200 рублей за килограмм. Самым популярным товаром оказался инжир, у которого сейчас вторая волна урожая. Благодаря этому цена на него очень низкая — от 100 до 180 рублей за килограмм.
Персики оказались дефицитным товаром. Средняя цена на них — 250 рублей, и, как отмечает автор, в этом году дешёвых персиков почти не было.
Также на рынке продавались яблоки по цене от 30 рублей за килограмм, груши по 150 рублей и малина по 250 рублей за литровую банку.
Овощи и бахчевые
Среди овощей выбор был очень широк. Картофель можно было купить по цене от 20 до 55 рублей за килограмм. Баклажаны стоили 60-65 рублей, а помидоры — от 60 до 150 рублей. За огурцы просили от 50 рублей, а за перцы — от 60 до 120 рублей.
Особое внимание автор уделил ялтинскому луку, который продавали по 80 рублей за килограмм, уверяя, что он настоящий и сладкий.
Из бахчевых были представлены арбузы по 25 рублей за килограмм и дыни по 50–60 рублей.
Цены на рынке в Старом Крыму (7 сентября 2025 года)
|Продукт
|Цена за килограмм (руб.)
|Инжир
|100-180
|Виноград
|80-200
|Персики
|~250
|Арбузы
|25
|Дыня
|50-60
|Яблоки
|30-100
|Груши
|150
|Малина (литровая банка)
|250
|Баклажаны
|60-65
|Помидоры
|60-150
|Лук
|35-55
|Ялтинский лук
|80
|Морковь
|35-55
|Свекла
|35-55
|Огурцы
|от 50
|Перец
|60-120
|Кукуруза
|35 (за початок)
|Картофель
|20-55