Арбузы от 10 рублей и персики за 250 — покупатель рассказал о ценах на рынке в Крыму

Автор канала «Дневник отчаянных пенсионеров» на платформе «Дзен» поделился свежим обзором цен на рынке в Старом Крыму — городе в восточной части Крыма. По его словам, самая активная торговля здесь разворачивается по воскресеньям, когда выбор товаров самый большой, а цены наиболее выгодные.

Фрукты и ягоды

Несмотря на новостные сообщения о плохом урожае, на рынке было много винограда. Его можно было купить по цене от 80 до 200 рублей за килограмм. Самым популярным товаром оказался инжир, у которого сейчас вторая волна урожая. Благодаря этому цена на него очень низкая — от 100 до 180 рублей за килограмм.

Персики оказались дефицитным товаром. Средняя цена на них — 250 рублей, и, как отмечает автор, в этом году дешёвых персиков почти не было.

Также на рынке продавались яблоки по цене от 30 рублей за килограмм, груши по 150 рублей и малина по 250 рублей за литровую банку.

Овощи и бахчевые

Среди овощей выбор был очень широк. Картофель можно было купить по цене от 20 до 55 рублей за килограмм. Баклажаны стоили 60-65 рублей, а помидоры — от 60 до 150 рублей. За огурцы просили от 50 рублей, а за перцы — от 60 до 120 рублей.

Особое внимание автор уделил ялтинскому луку, который продавали по 80 рублей за килограмм, уверяя, что он настоящий и сладкий.

Из бахчевых были представлены арбузы по 25 рублей за килограмм и дыни по 50–60 рублей.

Цены на рынке в Старом Крыму (7 сентября 2025 года)