Арбитражный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Рязанской области, сообщает телеграм-канал ведомства.

Признаны недействительными 77 договоров на оказание комплекса услуг, направленных на обеспечение перевозки пассажиров и багажа по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заключенные между муниципальным предприятием и юридическим лицом.

Суд первой инстанции согласился с позицией прокурора, что общество могло быть привлечено к осуществлению перевозок по регулируемым тарифам только посредством конкурентной процедуры, а договор мог быть заключен перевозчиком только с администрацией города Рязани, а муниципальное предприятие такими полномочиями не наделено, следовательно, оспариваемые договоры противоречат требованиям действующего законодательства.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2023 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.