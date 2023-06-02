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Арбитражный суд Рязанской области отказал в компенсации за товарный знак

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Фото: vk.com/sudpress62

Арбитражный суд Рязанской области отказал в удовлетворении требования правообладателя о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Подробности дела сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

Индивидуальный предприниматель Галанов А.А. обратился в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Тюрчиной Е.М. о запрете использовать обозначение «ФРУТОВИТ», взыскании денежной компенсации в сумме 55 800 руб. за незаконное использование товарных знаков.

Судом установлено, что истцу принадлежат исключительные права на товарные знаки под брендом «Фрутовит» в различном написании в русской и латинской транскрипции. При этом ответчик не является изготовителем, импортером либо продавцом товаров под брендом «ФРУТОВИТ».

Суд указал, что такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

При этом истцом в материалы дела не представлены документы, которые подтверждают факт нарушения ответчиком прав истца как правообладателя, отсутствуют акты фиксации нарушения или акты осмотра помещения (торговых залов) ответчика, в которых были бы размещены товары под указанным товарным знаком, какие-либо чеки, подтверждающие факт покупки товара у ответчика с нанесенным на него товарным знаком истца или какое-либо размещение товара на сайте ответчика с нанесенным на него товарным знаком истца. Контрольная закупка истцом не производилась.

Суд пришел к выводу, что в отсутствие доказанности факта использования товаров ответчиком, требование о запрете использования обозначения «Фрутовит» также не может быть удовлетворено.

С учетом изложенного, суд отказал в удовлетворении иска индивидуального предпринимателя Галанова А.А. в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу.

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