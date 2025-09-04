Четверг, 4 сентября, 2025
Апти Алаудинов: вернувшиеся из-за границы деятели культуры будут отвергнуты обществом

Алексей Самохин
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru заявил, что на фронте нейтрально относятся к актеру Даниле Козловскому и продюсеру Александру Цекало, которые покинули Россию после начала СВО, а затем вернулись. При этом генерал назвал их «инородными элементами» и выразил уверенность, что общество не примет таких людей.

По его словам, на передовой практически не обращают внимания на уехавших или вернувшихся представителей культурной элиты. Однако, считает Алаудинов, те, кто покинул страну в сложное время, будут отвергнуты населением как чуждые элементы.

Командир подчеркнул, что после завершения СВО у российских военнослужащих возникнут вопросы к деятелям культуры. По его мнению, те, кто «предавал родину», уже не смогут зарабатывать на жителях России.

«Когда СВО завершится и военные вернутся домой — а это будут тысячи и тысячи людей, — повестка будет другой. Предатели не смогут спокойно зарабатывать на народе России. И вопросы прозвучат: а где вы были во время СВО? Почему уехали? Это неизбежно», — резюмировал Алаудинов.

