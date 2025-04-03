Апрельское полнолуние в Деве: время перемен, переосмысления и…

Полнолуние в апреле состоится 13 числа и пройдет в знаке Девы.

Астрологи считают, что каждая лунная фаза окрашена энергетикой знака, в котором находится Луна. О том, чего ожидать от полнолуния в Деве, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, Дева символизирует практичность, внимание к деталям, а также стремление к очищению и переоценке жизни.

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«Это время, когда мы можем глубже осознать, что для нас действительно важно и какие изменения необходимы в повседневной жизни. Полнолуние в земном знаке, таком как Дева, усиливает аналитическое мышление и помогает прояснить вопросы, связанные со здоровьем, работой и обязанностями», — пояснила астролог.

Астратова отметила, что апрельское полнолуние, которое иногда называют пасхальным, также связано с темами обновления и возрождения.

«В этот период люди могут задуматься о том, что больше не приносит им пользы, и решить, от чего стоит избавиться или что переосмыслить. Лунное влияние особенно подчеркивает важность структурирования жизни, пересмотра привычек и внесения позитивных изменений. Кроме того, стоит обратить внимание на здоровье и эмоциональное состояние», — добавила эксперт.

Полнолуние в Деве усилит стремление к порядку — как в мыслях, так и в окружающем пространстве.

«Это отличное время для новых начинаний, например, ведения дневника или занятий спортом. Также полезно пересмотреть свои повседневные привычки — возможно, настал момент внести в них более здоровые и продуктивные элементы. Пусть это полнолуние станет временем роста и обновления, уделяя внимание таким важным аспектам, как самодисциплина, забота о здоровье и внутренний баланс», — заключила Астратова.