Апрельские премьеры на Wink.ru: музыка, драма и захватывающие истории

Весна вступает в свои права — становится теплее, веселее и ярче. Апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) поддержат любое настроение, добавив красок, романтики, музыки и доброй ностальгии.

Главная премьера месяца — музыкальный сериал Сергея Жукова «ВИА „Васильки“» (16+).

Специально для проекта Жуков написал 16 песен в стиле 1970-х, а первый концерт легендарного вокально-инструментального ансамбля состоится 10 апреля.

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Любители восточных сериалов смогут насладиться новой дорамой.

Уже 1 апреля в Wink.ru станет доступен мистический триллер «Поймать на горячем» (16+), экранизация популярного цифрового комикса. История рассказывает о журналистке Со Чон Вон, известной своими громкими расследованиями. Однако однажды она сама оказывается в центре скандала — ее обвиняют в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, Со Чон Вон объединяется с детективом Ким Тэ Хоном и собственным мужем Соль У Джэ. Вместе им предстоит срочно найти настоящего преступника. В главных ролях — Ким Ха-ныль, Ён У-джин, Чан Сын-джо, Чон Ун-ин, Хан Чхэ-а и другие.

Легендарные фильмы — в легендарном переводе!

С 16 апреля на Wink.ru можно будет посмотреть культовый боевик «Неудержимые 3» (12+) в озвучке Гоблина. В фильме, снятом по сценарию Сильвестра Сталлоне, сыграли Джейсон Стэйтем, Мэл Гибсон, Харрисон Форд, Антонио Бандерас, Дольф Лундгрен, Арнольд Шварценеггер и другие звезды.

На этот раз команда «Неудержимых» сталкивается с Конрадом Стоунбэнксом, который много лет назад основал отряд вместе с Барни Россом. Однако позже он ушел в подполье и занялся незаконной торговлей оружием. Теперь Барни предстоит собрать новую, более молодую и технологически продвинутую команду, чтобы противостоять бывшему соратнику. Финальная миссия превращается в противостояние представителей классической старой школы и экспертов в современных технологиях.

Новые научные открытия в документальном проекте.

Коллекция познавательного контента на Wink.ru пополнится научно-популярным циклом «Что мы знаем о Вселенной?» (16+) от «НМГ ДОК». Российские ученые расскажут о последних открытиях в области космоса и главных тайнах Вселенной.

Какие формы жизни могут существовать на других планетах? Что представляют собой черные дыры? Есть ли миры, которые в будущем смогут стать домом для человечества? И какие шаги уже предпринимаются для возможной космической колонизации? Ответы на эти и многие другие вопросы — в документальном сериале, который стартует 2 апреля.

Военно-историческая драма «Война и музыка» (12+).

Фильм Сарика Андреасяна расскажет о музыкантах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Война ворвалась в жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Но даже в аду боевых действий они не оставляют музыку — играют для боевых товарищей и мечтают сочинить мелодию Победы.

В ролях — Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Павел Прилучный, Михаил Тарабукин, Лиза Моряк и другие. Одним из источников вдохновения для фильма стали кадры кинохроники, на которых советские солдаты танцуют у поверженного Рейхстага.

Специальные премьеры ко Дню Победы.

Во второй половине апреля подписчиков Wink.ru ждет целый парад премьер, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди них — долгожданное продолжение военно-исторического сериала «Операция „Карпаты-2“» (16+), а также другие значимые проекты, о которых будет объявлено позже.

Апрель в Wink.ru обещает быть насыщенным и интересным!