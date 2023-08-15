Вторник, 15 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Apple сохранила долю российского рынка в сегменте ноутбуков

7info
Изображение от diana.grytsku на Freepik

Несмотря на прекращение официальных поставок техники Apple в нашу страну в прошлом году, ее доля на российском компьютерном рынке практически не изменилась. Это следует из отчета компании-партнера нескольких производителей электроники.

В I полугодии 2023-го доля яблочной компании в сегменте ноутбуков в штуках составила около 6,5% — снижение к аналогичному периоду прошлого года составило менее 1 п.п. В январе–июне этот показатель составил 6,6% против 7% годом ранее, подтвердил сотрудник одного из ритейлеров.

В то же время доля других крупных международных брендов ощутимо снизилась, подчеркнул собеседник «Известий». Например, для Lenovo этот показатель составил 8,1% против 15,4% в I полугодии 2022-го, для Asus — 9,7% (против 17,8%), для Acer — 6,7% (было 13,7%) и так далее, перечислил он. Что касается HP, то его доля с января–июня прошлого года уменьшилась с 21,3% до 3,8% — то есть более чем в 5,5 раза.

По мнению экспертов, MacBook не нашлось замены: аудитория MacOS не хочет переходить на Windows, а достойного китайского аналога пока нет. При этом специалисты отмечают, что недоверие, которое российские власти уже выразили яблочным смартфонам, может привести замене частью пользователей компьютеров Apple своих ПК.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Техническая задержка: Apple сохранила долю в сегменте ноутбуков в России

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать от 150 тыс. рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить директору по производству.

В Рязани суд начал рассматривать дело об убийстве

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

Дети ездят по дорогам в Канищево на квадроцикле

По словам автора поста, на дороге находятся машины, движение активное. Один из пассажиров сидит впереди водителя квадроцикла.

В Рязани ограничили движение по улице Свободы

На время ремонта троллейбусы № 3, № 10 ездят по улице Есенина.

Газохранилища Германии заполнены на 90%

Это выше среднего значения до эскалации украинского кризиса, а газ в основном поступает из Нидерландов, Бельгии и Норвегии.

Родные рассказали о школьнице, выпрыгнувшей с 4-го этажа от насильника

15-летняя школьница, выпрыгнувшая из окна 4-го этажа от насильника в Ижевске, получила компрессионный перелом позвоночника

В Дагестане 15 августа объявлен Днём траура

ЧП на заправке унесло, по последним данным, 27 жизней, трое погибших — дети.

При взрыве заправки в Махачкале погибли 5 человек, множество пострадавших

Телеграм-каналы сообщают, что взорвались две цистерны. Выброшенное взрывной волной топливо накрыло людей, смотревших на пожар.

Житель Сапожка получил 6 лет колонии за убийство по неосторожности

50-летний житель Сапожка признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Певица Натали посвятила трогательный пост умершему супругу

Певица посвятила Александру свои успехи, достижения, отметив его удивительный дар создавать атмосферу тепла, безопасности, свободы.

Мужчина забил приятеля палкой и металлической трубой

В Магадане арестован обвиняемый в совершении убийства. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Рязанца задержали за хранение самодельного оружия

27-летнего жителя Рязани задержали за хранение самодельного огнестрельного оружия.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации