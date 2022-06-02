АО «Транснефть-Верхняя Волга» оказало помощь пострадавшим от половодья в Рязанской области

Сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» оказали помощь пострадавшим от половодья жителям сёл Заокское и Коростово Рязанского муниципального района Рязанской области.

В период с апреля по май Рязанским нефтепроводным управлением была предоставлена автомашина повышенной проходимости «Урал» для доставки жителей двух населенных пунктов, пострадавших от разлива р. Оки в Рязань.

Всего за время половодья на автомобиле предприятия было перевезено более двух тыс. человек, в том числе медицинских работников скорой помощи и тяжело больных. Кроме того, в сёла доставлялось продовольствие и медицинские препараты.

Администрация Рязанского муниципального района направило АО «Транснефть-Верхняя Волга» благодарность за своевременную помощь в чрезвычайной ситуации и спасение пострадавших жителей сельских поселений в период паводка. Отдельную благодарность местные жители выразили водителю автомашины предприятия.

Справочно:

Режим чрезвычайно ситуации был введён в апреле в посёлке Заокский Рязанской области. Паводковые воды р. Оки поднялись более чем на четыре метра, вследствие чего была затоплена единственная дорога, ведущая в населенный пункт. Жители оказались на острове. Автомобильное сообщение с посёлком было прервано. В настоящее время уровень воды в реке снизился до минимальной отметки, дорога функционирует в обычном режиме, перевозку местного населения осуществляет рейсовый автобус.