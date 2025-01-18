АО «Окское» строит новые птичники в Рязанской области

В Рязанской области строятся новые птичники АО «Окское». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Стройплощадку посетили зампред правительства региона Александр Шаститко и министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов.

Новые мощности предприятия предназначены для содержания кур-несушек и выращивания молодняка. С их вводом в строй АО «Окское» сможет удовлетворить растущий спрос на продукцию и выйти на новые рынки сбыта.

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Также чиновники посетили действующее производство. В этом году предприятие планирует увеличение выпуска пищевого яйца на 170 млн штук в год.