АО «Детское питание» открывает в Рязани точки продажи пончиков 

Во вторник, 12 августа, в Рязани состоится праздничное открытие точек продажи ПРОпончиков от АО «Детское питание». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Первая точка начнет работу в Нижнем городском саду у остановки «Филармония» с 16.30 до 17.30. Вторая точка будет открыта на Лыбедском бульваре (за Брессюирским мостом) с 18.00 до 19.00.

В честь открытия каждый ребенок получит подарок – пончик. Также для юных гостей будут организованы выступления с лабубу и шоу мыльных пузырей.

Возрастное ограничение: 0+.