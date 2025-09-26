Анжела Гетман возглавила Думу Клепиковского муниципального округа

В Клепиковском муниципальном округе Рязанской области состоялось первое заседание вновь избранной Думы. Оно прошло 25 сентября в большом зале администрации, сообщило министерство территориальной политики региона.

В заседании приняла участие министр территориальной политики Жанна Фомина, которая пожелала депутатам успешной работы по развитию муниципалитета.

По итогам выборов, которые прошли 12–14 сентября, были избраны пятнадцать депутатов. На первом заседании были определены ключевые направления работы и избрана рабочая комиссия.

Единогласным решением Анжела Гетман была назначена на должность председателя Думы Клепиковского округа, а её заместителем избрана Олеся Карпова.

Исполняющим обязанности главы Клепиковского муниципального округа назначен Денис Ефанов, который ранее возглавлял администрацию Клепиковского района.