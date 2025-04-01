Антон Котяков оценил работу, проводимую в Рязанской области

31 марта в правительстве Рязанской области состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова и министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. В ходе встречи обсуждалась текущая работа региона и перспективы его развития.

Павел Малков поблагодарил Антона Котякова за внимание и поддержку Рязанской области, которые способствуют повышению качества помощи гражданам.

«Регион участвует во множестве федеральных программ и проектов, направленных на поддержку и развитие социальной сферы. Действует широкий комплекс мер, мы работаем по всем направлениям. Многие возможности появились благодаря министерству труда и социальной защиты РФ. Система эффективно функционирует, что помогает решать множество проблем жителей», — отметил губернатор.

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Антон Котяков высоко оценил работу, проводимую в регионе:

«В Рязанской области уделяется большое внимание социальной сфере, внедрению передовых технологий и новых проектов. Регион вошел в число субъектов федерации, получивших поддержку по поручению Президента для реализации демографических программ. У вас есть несколько инноваций в части единовременных выплат и субсидий на аренду жилья. Кроме того, Рязанская область стала одним из пилотных регионов по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. Также Рязань — один из первых регионов, расширивших охват системой долговременного ухода. Хотелось бы изучить ваш опыт для возможного распространения на другие субъекты».