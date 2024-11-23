Ансамбль «Вениз» из Рязани выступил на фестивале в Сочи

С 17-21 ноября Народно-стилизованный ансамбль «Вениз» (педагог Наталья Ломова, хореограф Виктор Присмотров) Рязанского городского Дворца детского творчества принял участие в Международных конкурсах-фестивалях творческих коллективов «ВПЕРЕД К МЕЧТЕ» и «ЕДИНСТВО РОССИИ» в городе Сочи.

Фестиваль собрал более 1500 участников разных возрастов от профессионалов до любительских ансамблей. Приняли участие более 50 коллективов из Московской области, Рязанской области, Республики Удмуртия, Иркутской области, Краснодарского края, Ростовской области, Воронежской области, Брянской области, Луганской области, республики Беларусь.

Конкурсы проходили при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Московской Городской Думы, Комитетов и Департаментов Правительства г. Москва, Всероссийского музыкального общества (творческого союза), Московской государственной академической филармонии, Государственного Российского Дома народного творчества Министерства Культуры РФ, Префектуры Северо-Восточного административного округа г. Москва, Московского хореографического театра «Возрождение».

По итогам конкурса Народно-стилизованный ансамбль «Вениз» лауреат 1 и лауреат 2 степени.

Выпускница ансамбля — Валерия Макарова стала дважды лауреатом 1 степени в возрастной категории 25 лет и старше.

Директору Дворца детского творчества Татьяне Пыжонковой, а также педагогам ансамбля — Наталье Ломовой и Виктору Присмотрову были вручены Благодарственные письма от организаторов фестиваля.

Виктор Леонидович и Наталья Игоревна награждены дипломами за профессиональное мастерство и сертификатами о прохождение мастер-классов.

Все участники ансамбля получили медали и именные дипломы победителей.

Коллектив выражает особенную благодарность родителям – вдохновителям и главной поддержке ансамбля!

Администрация Дворца детского творчества поздравляет коллектив с достойными результатами и желает творческих успехов!