Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

Ансамбль танца «Задоринка» Рязанского ДДТ участвовал в международных конкурсах в Москве

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Ансамбль танца «Задоринка» Рязанского городского Дворца детского творчества принял участие в международных конкурсах-фестивалях «Единство РОССИИ» и «Гордость страны».

27 марта 2023 года в г. Москва ансамбль танца «Задоринка» (педагоги Присмотров В.Л., Присмотрова Е.В., концертмейстер Колтовская Г.Б.) Рязанского городского Дворца детского творчества принял участие в международных конкурсах-фестивалях «Единство РОССИИ» и «Гордость страны».

Конкурсы-фестивали проводятся при поддержке Государственной Думы Федерального собрания РФ, Министерства культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Фонда поддержки и развития социальных творческих культурных и образовательных программ «Возрождение» и «Содружество». В конкурсах приняло участие более 1500 человек из многих регионов страны.

По итогам конкурсов ансамбль танца «Задоринка» награждён Дипломом Лауреата и ГРАН-ПРИ конкурса-фестиваля «Единство России», Дипломом Лауреата II степени конкурса-фестиваля «Гордость страны», сертификатом для участия в последующих конкурсах-фестивалях, проводимых Фестивальными встречами «Единство России» в Крыму, в г. Казань, в г. Сочи.

Дипломы за профессиональное мастерство вручены педагогам дополнительного образования Присмотрову В.Л., Присмотровой Е.В.

Ансамбль танца «Задоринка» Рязанского ДДТ участвовал в международных конкурсах в Москве
Ансамбль танца «Задоринка» Рязанского ДДТ участвовал в международных конкурсах в Москве

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