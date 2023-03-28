Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ стал лауреатом международного конкурса

Ансамбль танца «Верес» Дворца детского творчества принял участие в Международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества «Весенние выкрутасы».

С 24 по 26 марта 2023 года в г. Казани прошел Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Весенние выкрутасы». В конкурсе-фестивале принимали участие 59 коллективов из разных уголков нашей страны.

Ансамбль танца «Верес» Рязанского городского Дворца детского творчества показал хорошие результаты:

Лауреаты 2 степени — 2 группа с танцами «Тропать»,» «На ощупь» (номинация- стилизованный танец);

Лауреаты 3 степени — 3 группа с танцами «Ряба», «Строфы» (номинация — эстрадный танец);

Лауреаты 3 степени — 3 группа танцами «Пойдём плясать», «А я выйду за дорогу» (номинация -стилизованный танец).

Поздравляем ансамбль танца «Верес» с достойными результатами и желаем творческих успехов!