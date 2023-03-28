Вторник, 28 марта, 2023
Татьяна Проводина

Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ стал лауреатом международного конкурса

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Ансамбль танца «Верес» Дворца детского творчества принял участие в Международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества «Весенние выкрутасы».

С 24 по 26 марта 2023 года в г. Казани прошел Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Весенние выкрутасы». В конкурсе-фестивале принимали участие 59 коллективов из разных уголков нашей страны.

Ансамбль танца «Верес» Рязанского городского Дворца детского творчества показал хорошие результаты:

Лауреаты 2 степени — 2 группа с танцами «Тропать»,» «На ощупь» (номинация- стилизованный танец);

Лауреаты 3 степени — 3 группа с танцами «Ряба», «Строфы» (номинация — эстрадный танец);

Лауреаты 3 степени — 3 группа танцами «Пойдём плясать», «А я выйду за дорогу» (номинация -стилизованный танец).

Поздравляем ансамбль танца «Верес» с достойными результатами и желаем творческих успехов!

Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ стал лауреатом международного конкурса
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ стал лауреатом международного конкурса
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ стал лауреатом международного конкурса
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ стал лауреатом международного конкурса
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ стал лауреатом международного конкурса
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ стал лауреатом международного конкурса
Ансамбль танца «Верес» Рязанского ДДТ стал лауреатом международного конкурса

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