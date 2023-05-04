Ансамбль танца Рязанского ДДТ стал лауреатом международного конкурса «Твой выход»

С 28 апреля по 1 мая 2023 г. Ансамбль танца «Задоринка» (рук. Присмотрова Е.В., Присмотров В.Л.) Рязанского городского Дворца детского творчества принял участие в VII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Твой выход» (г. Казань).

Фестиваль собрал более 1500 тысяч участников из разных городов РФ (Казань, Тамбов, Нижний Новгород, Липецк, Нижнекамск, Челябинск, Курган, Самара, Барнаул и другие).

Профессиональные члены жюри достойно оценили коллектив и по итогам конкурса Ансамбль танца «Задоринка» в номинации «Хореография. Народный танец» в возрастной категории 13-14 лет стал

ЛАУРЕАТОМ II степени за танец «Праздничная плясовая»;

ЛАУРЕАТОМ III степени за танец «Синтитюриха».

Администрация Дворца детского творчества поздравляет коллектив с достойными результатами и желает творческих успехов!