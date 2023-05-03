Ансамбль «Русские узоры» Рязанского ДДТ отпраздновал 35-летие

29 апреля прошел концерт, посвященный 35-летнему юбилею ансамбля народной песни Рязанского городского Дворца детского творчества «Русские узоры» (руководители Кузнецова Надежда Александровна и Кузнецов Вячеслав Владимирович, хореографы Киселёва Светлана Витальевна и Киселёв Геннадий Николаевич).

Концерт состоял из песен, которые звучали в течение 35 лет на различных концертных площадках, на конкурсах и фестивалях, в разных городах и странах. Их исполняли разные участники этого прославленного коллектива. Многие песни принесли в копилку ансамбля не одну победу.

Дети проникновенно исполнили песни, которые составляют «золотой фонд» репертуара ансамбля. Зал встретил выступающих бурными аплодисментами и вместе с ними пел знакомые песни.

Ансамбль поздравили выпускники коллектива разных лет, исполнив несколько композиций.

Отдельный сюрприз для всех зрителей подготовили родители, они исполнили задорную композицию и приятно удивили детей.

Директор Рязанского городского Дворца детского творчества Татьяна Евгеньевна Пыжонкова поздравила «Русские узоры» с юбилеем, а также вручила благодарности педагогам и родителям учащихся коллектива.

Концерт завершился торжественным выносом торта и бурными овациями.

Администрация Дворца детского творчества поздравляет «Русские узоры» с юбилеем, желает вдохновение и творческих успехов!