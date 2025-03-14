Ансамбль народной песни «Перезвоны» выступит в Рязани с отчётным концертом

В воскресенье, 16 марта, в детской музыкальной школе № 1 города Рязани им. Е. Д. Аглинцевой состоится юбилейный отчетный концерт Образцового коллектива Рязанской области ансамбля народной песни «Перезвоны». Об этом сообщает официальная страница ДМШ ВКонтакте.

Учащиеся класса Елены Петровны Коротаевой уже готовятся показать музыкальное представление, наполненное яркими концертными номерами. Вы попадете в неповторимую, уникальную атмосферу народного праздника, сможете зарядиться позитивом и получить незабываемые эмоции.

Выступление коллектива и солистов пройдёт в концертном зале школы. Начало в 15:00, вход свободный.

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