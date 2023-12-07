Анонсы о повышении первоначального взноса станут драйвером спроса

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» в своих исследованиях прогнозировали возможную корректировку условий по льготным продуктам. Прогнозы подтвердились – уже сейчас российское правительство обсуждает возможность повышения первоначального взноса до 30%. Это может отразиться на покупательской активности в текущий период – спрос на первичном рынке снова покажет рост.

Такая тенденция связана с масштабными темпами выдачи льготных продуктов, зафиксированными после неоднократного повышения ключевой ставки. Ужесточение условий позволит регулировать темпы выдачи ипотеки, а также исключить спекулятивный спрос со стороны инвесторов. Уточняется, что увеличенный первоначальный взнос будет рассматриваться не для всех продуктов.

«Полагаю, что в рамках рынка должна остаться семейная ипотека – именно на нее приходится значительная часть сделок. Более того, очень важно обеспечить семейным покупателям с детьми максимально комфортные условия жизни в каждом из городов России – как с точки зрения индивидуального комфорта горожан, так и в глобальном смысле механизма повышения демографии», — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Сейчас эксперты предсказывают увеличение спроса в связи с последними новостями рынка недвижимости. Покупатели могут форсировать решение о покупке новостройки, чтобы успеть приобрести ее по старым условиям с комфортным первоначальным взносом.

Более того, рассматривается и снижение лимита суммы выдачи кредита, в связи с чем клиенты смогут выбирать только более бюджетные лоты, или сокращать желаемую площадь. Также с начала 2024 года возможно ограничение по получению льготной ипотеки – воспользоваться ею можно будет лишь один раз.

«Те, кто хотел приобрести недвижимость – безусловно, лучше делать это сейчас. Однако и на следующий год мы даем позитивные прогнозы. При возможном снижении ключевой ставки будут снова актуальны стандартные ипотечные продукты – по ним первоначальный взнос, скорее всего, останется на уровне 15%. Для дополнительного стимулирования спроса будет применяться субсидирование от застройщиков – с целью понижения процентной ставки по базовой программе», — отметила Анна Терехова.

Реклама: ООО «СЗ «Возрождение». ИНН: 6234187450.

erid: 2VtzqwnaXtW