Анонсированы новые игры для подписчиков PlayStation Plus Essential в декабре

Sony анонсировала новые бесплатные игры для подписчиков PlayStation Plus Essential, которые будут доступны с 3 декабря до 6 января 2025 года. В этом месяце пользователи смогут загрузить следующие игры:

It Takes Two (PS4, PS5) — кооперативное приключение, получившее высокие оценки.

Aliens: Dark Descent (PS4, PS5) — тактическая игра в реальном времени, основанная на вселенной «Чужих».

Temtem (PS5) — многопользовательская игра в жанре сборища существ, вдохновленная Pokémon.

Эти игры будут доступны для всех подписчиков, а также включены в более высокие уровни подписки, такие как Extra и Premium.

Подписчики должны помнить, что до 2 декабря 2024 года доступны для загрузки игры ноября, включая Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged, Ghostwire: Tokyo и Death Note: Killer Within. После этой даты они перестанут быть доступны для добавления в библиотеку.

В рамках празднования 30-летия PlayStation, подписчики Premium смогут попробовать игру Warhammer 40K Space Marine 2 с 3 декабря. Также ожидается обновление каталога классических игр, которое будет доступно для Premium подписчиков.

Эти обновления и анонсы подчеркивают активное развитие сервиса PlayStation Plus и его стремление предложить пользователям разнообразный контент, отмечают профильные зарубежные СМИ.