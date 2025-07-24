Аномальная жара в Петербурге продлится ещё неделю

В Петербурге продолжается период аномальной жары. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, в четверг, 24 июля, температура воздуха достигнет +31°C. Жителям и гостям города стоит готовиться к ещё более высоким значениям — до +34°C в ближайшие дни, пишет Neva.Today.

По словам специалиста, столь высокая температура может сохраняться ещё как минимум неделю.

Абсолютный температурный рекорд в Санкт-Петербурге был установлен 28 июля 2010 года — тогда воздух прогрелся до +35,3°C.

Что касается выходных, Колесов допустил кратковременные дожди местами по Ленинградской области, однако точный прогноз по осадкам пока не дал.