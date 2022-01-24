АНО «Диалог» занимается развитием в социальных сетях госпабликов

В АНО «Диалог» рассказали о развитии госпабликов в социальных сетях. К госпабликам относятся страницы и сообщества региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений. Все они присутствуют в основных соцсетях – «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook.

Соцсети стали социально значимым ресурсом благодаря появлению в них органов власти и бюджетных учреждений. Сейчас через соцсети люди могут напрямую обращаться в профильные ведомства в удобном формате.

– Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» – почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. – в «Одноклассниках» (20%). В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. На январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков, – рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Госпаблики – компонент Платформы обратной связи между гражданами и государством. Одна из основных задач АНО «Диалог» – развитие этой связи. За 2021 год системы обратной связи, в том числе «Госуслуги. Решаем вместе» и «Инцидент Менеджмент» (система, которая собирает комментарии из соцсетей), обработали более 10 млн обращений. Об этом в декабре прошлого года заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом среднее время ответа на обращение составило 4,5 часа.

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По поручению Минцифры специалисты «Диалога» (в том числе в Центрах управления регионами), проводят обучение для администраторов пабликов, помогают оформлять страницы и продвигать их, работать с обращениями граждан. «Диалог» также разработал свои рекомендации для госпабликов: паблик органа власти должен вестись живым и не бюрократическим языком, в нём должен быть качественный новостной и визуальный контент, в том числе короткие видеоролики. «Дополнительные баллы» госпаблику начисляются за проведение прямых трансляций ответственного чиновника или главы региона.

Чат-боты – ещё один формат работы госпабликов, но уже не в соцсетях, а в мессенджерах. В 2021 году чат-боты региональных администраций появились в 10 пилотных регионах. Наибольшее количество подписчиков набрали Калужская, Омская области, Пермский край, ЯНАО.

– Используя чат-бота житель может задать вопрос через мессенджеры Telegram, Viber, сообщения «ВКонтакте» и получить официальных ответ от правительства региона в режиме личной переписки в том же мессенджере», – поделился Андрей Цепелев.

Павел Михеев, руководитель ЦУР Рязанской области: