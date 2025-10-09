Анна Седокова осудила современных исполнителей за отношение к женщинам  

В шоу «УТРО. ТНТ» (16+) Анна Седокова появилась в образе яркой блондинки. В беседе с ведущей Анжеликой Стубайло Анна высказалась о современных исполнителях. Так, Седокова возмутилась тем, что несколько лет назад в песнях молодых музыкантов было неподобающее отношение к женщине.

«Ещё 5 лет назад в песнях к женщине как-то не очень хорошо относились. Я ее там, я ее здесь и так далее. Господи, я думаю, у тебя еще никак вообще это не получится. Ты еще такой малыш, а ты уже собираешься туда, сюда и прочее», — прокомментировала Анна.

Впрочем, сейчас, по мнению артистки, ситуация начала меняться, и молодые исполнители пишут много песен о любви.

«Здорово, что сейчас все больше песен о любви, это снова становится модно. Спасибо тому же Макану, который как раз эту любовь и превозносит. Он как раз основоположник этой истории, и это круто!», — высказалась Анна.

Также певица рассказала об увлечениях сына Гектора. Так, мальчик профессионально занимается баскетболом, а также играет в компьютерные игры.