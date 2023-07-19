Анна Рослякова выступила с публичным докладом в Рязани

В среду, 19 июля, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова выступила с отчётом о проделанной работе. Публичный доклад прошёл в Рязани, в «Точке кипения».

Большую часть выступления Рослякова посвятила теме поддержке участников СВО, членов их семей. Она поблагодарила рязанцев, которые помогают бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

— За последние полтора года мы научились вязать маскировочные сети, шить балаклавы, печатать на 3D-принтере различные нужные приспособления. Варим печки, находим и доставляем в зону СВО необходимые технические средства, — отметила первый зампред правительства региона.

На вопросы собравшихся в зале вместе с Росляковой отвечали члены правительства Рязанской области. В частности, министр по делам территорий Жанна Фомина ответила на вопрос о возможном объединении Скопина и Скопинского района.

В регионе для снижения затрат создают три муниципальных округа — Сасовский, Ряжский, Путятинский. Решение о появлении Скопинского округа примут, если поступит и будет поддержана соответствующая инициатива местных жителей.

Министр природопользования Александр Новиков рассказал о планах высадить лес в местах, пострадавших во время пожаров 2022 года. Осенью планируется посадить саженцы на площади 600 га. Регион отправил заявку на получение федеральных средств.

Также стало известно, что в Рязанской области пройдут мероприятия, посвящённые столетию со дня рождения поэта Расула Гамзатова.