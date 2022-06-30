Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова вручила дипломы выпускникам Академии ФСИН России.

Торжественное мероприятие прошло 30 июня. С успешным окончанием обучения от имени врио губернатора выпускников поздравила Анна Рослякова, – сообщает областное правительство.

В этом году Академию ФСИН закончили 252 человека, представляющих 66 регионов России. 23 молодых специалиста получили дипломы с отличием, а трое — с золотой медалью.

Анна Рослякова пожелала выпускникам здоровья, благополучия и успехов в службе.

В ходе церемонии выпускники почтили минутой молчания тех, кто погиб при исполнении служебного долга.