Анна Рослякова передала котёнка по кличке Евпатий бойцам одного из полков на СВО

— В Геническе познакомились с семьёй, которая помогает бездомным животным. Не смогли остаться равнодушными, взяли одного бойкого котёнка. Нарекли его Евпатием и подарили ребятам одного из полков. Теперь Евпатий должен пройти подготовку и стать настоящим бойцом. В первую очередь, с мышами, которых в достатке, — пишет в своём telegram-канале зампред регправительства.