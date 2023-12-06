Анна Рослякова передала котёнка по кличке Евпатий бойцам одного из полков на СВО

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова вновь работала на территории новых субъектов РФ и общалась с участниками специальной военной операции. В ходе командировки Рослякова передала бойцам одного из полков котёнка по кличке Евпатий, которого спасла семья из Геническа.
Также Анна Рослякова пообщалась с рязанскими бойцами нескольких подразделений:
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