Среда, 6 декабря, 2023
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Анна Рослякова передала котёнка по кличке Евпатий бойцам одного из полков на СВО

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Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова вновь работала на территории новых субъектов РФ и общалась с участниками специальной военной операции. В ходе командировки Рослякова передала бойцам одного из полков котёнка по кличке Евпатий, которого спасла семья из Геническа.

— В Геническе познакомились с семьёй, которая помогает бездомным животным. Не смогли остаться равнодушными, взяли одного бойкого котёнка. Нарекли его Евпатием и подарили ребятам одного из полков. Теперь Евпатий должен пройти подготовку и стать настоящим бойцом. В первую очередь, с мышами, которых в достатке, — пишет в своём telegram-канале зампред регправительства.

Также Анна Рослякова пообщалась с рязанскими бойцами нескольких подразделений:

— По доброй традиции пообщалась с рязанскими бойцами нескольких подразделений.
Бытовых вопросов у их семей практически нет, а другие просьбы максимально закроем всем рязанским сообществом, — пообещала она.

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