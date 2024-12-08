Анна Asti прокомментировала появление своих интимных фото в интернете

Анна Asti впервые открыто высказалась о скандале, связанном с утечкой её личных фотографий в интернет. Артистка призналась, что стала жертвой киберпреступников, которые взломали её телефон и выкрали конфиденциальные данные.

«Это грубое вторжение в мою личную жизнь и попытка разрушить мою репутацию», — заявила певица, добавив, что среди слитых материалов есть не только её личные фото, но и видео, которое ей не принадлежит.

Анна рассказала, что последние месяцы стали для её семьи настоящим испытанием. Она и её муж, Станислав Юркин, оказались под прицелом шантажистов. По словам певицы, с июля преступники требовали крупные суммы денег в обмен на молчание.

«Я пережила кошмар, — призналась Анна. — Все фотографии были предназначены исключительно для моего мужа. Да, у нас есть личная жизнь, и это нормально».

Звезда опровергла слухи о разладе в отношениях с супругом, подчеркнув, что их союз крепок, а любовь помогает преодолевать трудности. Она также призвала общественность к уважению её личного пространства: «Я человек, и мне крайне важна ваша поддержка, чтобы не сломаться под этим давлением».

Анна попросила поклонников воздержаться от распространения украденных материалов и выразила надежду на понимание и сочувствие.