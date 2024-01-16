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Ангарского маньяка Попкова этапировали в Мордовию

7info
Ангарский маньяк, фото СК РФ
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Ангарского маньяка Михаила Попкова после вступления в силу очередного приговора этапировали в Мордовию, сообщает телеграм-канал прокуратуры Иркутской области.

Приговор по уголовному делу Ленинского районного суда Иркутска вступил в законную силу, осуждённый его не обжаловал.

22 ноября 2023 года маньяка признали виновным в убийстве ещё трёх молодых женщин. Ранее маньяк получил пожизненный срок за серийные убийства в 1990–2010 годах 80 жительниц Иркутской области и ряд других преступлений.

За три новых доказанных убийства суд добавил к пожизненному сроку 10 лет колонии особого режима.

Отбывает наказание ангарский маньяк в мордовской колонии.

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