Ангарского маньяка Попкова этапировали в Мордовию

Ангарского маньяка Михаила Попкова после вступления в силу очередного приговора этапировали в Мордовию, сообщает телеграм-канал прокуратуры Иркутской области.
Приговор по уголовному делу Ленинского районного суда Иркутска вступил в законную силу, осуждённый его не обжаловал.
22 ноября 2023 года маньяка признали виновным в убийстве ещё трёх молодых женщин. Ранее маньяк получил пожизненный срок за серийные убийства в 1990–2010 годах 80 жительниц Иркутской области и ряд других преступлений.
За три новых доказанных убийства суд добавил к пожизненному сроку 10 лет колонии особого режима.
Отбывает наказание ангарский маньяк в мордовской колонии.