Андролог Алексеев рассказал о ранних признаках бесплодия у мужчин

Большинство мужчин не задумывается о своём репродуктивном здоровье, пока не сталкивается с трудностями при зачатии ребёнка. Однако есть сигналы, на которые стоит обратить внимание, рассказал в беседе с «Лентой.ру» уролог-андролог Роман Алексеев.

По его словам, изменения в сексуальной сфере — снижение либидо, проблемы с эрекцией или преждевременное семяизвержение — могут быть связаны с гормональным дисбалансом или другими андрологическими нарушениями. Он также советует обращаться к специалисту при заметных изменениях, например, при варикоцеле или асимметрии яичек.

«Любой дискомфорт или боль в области паха, яичек или поясницы может указывать на воспаление или другие заболевания. Иногда первые признаки мужского бесплодия неочевидны и похожи на обычную усталость или стресс. Повышенная утомляемость, ухудшение состояния кожи, выпадение волос, раздражительность, перепады настроения или апатия могут быть следствием снижения уровня тестостерона», — предупредил Алексеев.

Андролог отметил, что серьёзным поводом для визита к врачу являются безуспешные попытки зачать ребёнка в течение года, если партнёрше меньше 35 лет. Он подчеркнул, что своевременная диагностика и лечение значительно повышают шансы успешно решить проблему.