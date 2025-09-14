Воскресенье, 14 сентября, 2025
Android-смартфоны превращаются в кирпичи после обновления — SHOT

Алексей Самохин
Android-смартфоны массово выходят из строя после обновления: устройства стоимостью до 120 тысяч рублей полностью перестают работать.

По информации SHOT, с проблемой столкнулись несколько тысяч пользователей после установки Android 16 QPR1, выпущенного 3 сентября. 

Владельцы Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro сообщают, что на экране появляется белый шум, камеры искажают изображение, исчезают фотографии из галереи, перестают работать банковские приложения и Bluetooth, из-за чего невозможно подключить смарт-часы и наушники.

По словам пользователей, иногда помогает простая перезагрузка, но чаще всего смартфон превращается в «кирпич» и не включается вовсе. 

В некоторых случаях ситуацию удаётся исправить удалением новой прошивки через системные настройки. Те, кто обращаются в сервисные центры, получают счёт примерно на 10 тысяч рублей.

Погода

Рязань ждет смена климатических сезонов: на следующей неделе придет осенняя погода

Будни будут постепенно готовить жителей области к мягкой смене климатических сезонов.
Происшествия

Нашли тело пропавшего в лесу 68-летнего Сергея Васильева

Он вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся.
Общество

Около Рязанской ОКБ заметили скопление экстренных служб

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что произошло короткое замыкание без последующего возгорания.
Новости России

Массовый рейд «Русской общины» прошёл в Люберцах — Baza

Местные отмечают, что после прогулок «общинников» в их окрестностях становится заметно спокойнее.
Происшествия

Семь пожаров произошло в Рязанской области за сутки, повреждены хозпостройка и гараж

Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров. Хозпостройка полностью уничтожена, поврежден гараж.
Происшествия

Житель Пронского района похитил с карты рязанца 17 тысяч рублей

Краденные средства потратили на покупку алкоголя, продуктов питания, поездки на общественном транспорте и уличный фаст-фуд.
Новости России

