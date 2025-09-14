Android-смартфоны превращаются в кирпичи после обновления — SHOT

Android-смартфоны массово выходят из строя после обновления: устройства стоимостью до 120 тысяч рублей полностью перестают работать.

По информации SHOT, с проблемой столкнулись несколько тысяч пользователей после установки Android 16 QPR1, выпущенного 3 сентября.

Владельцы Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro сообщают, что на экране появляется белый шум, камеры искажают изображение, исчезают фотографии из галереи, перестают работать банковские приложения и Bluetooth, из-за чего невозможно подключить смарт-часы и наушники.

По словам пользователей, иногда помогает простая перезагрузка, но чаще всего смартфон превращается в «кирпич» и не включается вовсе.

В некоторых случаях ситуацию удаётся исправить удалением новой прошивки через системные настройки. Те, кто обращаются в сервисные центры, получают счёт примерно на 10 тысяч рублей.