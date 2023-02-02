Андрей Ворфоломеев озвучил прогнозы по развитию экономики Рязанской области в 2023 году

Министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев спрогнозировал рост экономики в регионе в 2023 году.

– Российская экономика демонстрирует хорошую устойчивость в условиях беспрецедентного санкционного давления. Экономика Рязанской области глубоко интегрирована в национальные и международные производственные, логистические и финансовые системы, поэтому тренды в мировой и российской экономике останутся определяющими для региона в текущем году.

По нашим расчетам, в 2023 году ожидается увеличение ВРП на 0,3%. Умеренный рост сложится и по основным макроэкономическим показателям. Темп роста в промышленности составит 102,6%, в сельском хозяйстве – 103,9%, в строительстве – 104%. Инфляция замедлится до 105,5% против 112,1% в 2022 году.

Таким образом, положительные результаты 2022 года, достигнутые благодаря высокой адаптивности отечественных предприятий и реализации масштабных мер поддержки федерального и регионального уровней, получат дальнейшее развитие.

Мы понимаем, что санкционное давление будет долгосрочным, а влияние отдельных мер носит отложенный характер. Под контролем остаются вопросы привлечения инвестиций, развития экспорта, импортозамещения, поддержки бизнеса и населения, – отметил министр.

Ранее в СМИ появилась информация, что Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году на 0,3%, а в 2024 году – на 2,1%. При этом ранее, в октябре 2022 года, прогноз был отрицательным – предсказывалось падение ВВП на 2,3%. За несколько месяцев ожидания экспертов поменялись, теперь ожидается, что экономике России предстоит умеренный рост.