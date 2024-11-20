Андрей Макаров:  Санкции заставили нас понять, что рассчитывать мы можем только на самих себя

Санкции заставили нас понять, что рассчитывать мы можем только на самих себя. Об этом напомнил Председатель Комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров на пленарном заседании нижней палаты парламента 19 ноября.

На заседании глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина представила доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

В этом стратегическом документе разъясняются подходы Центробанка к проведению денежно-кредитной политики в экономических условиях сегодняшнего дня, а также представлены базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года.

В своем выступлении Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул: «Наш Президент В.В. Путин неоднократно говорил, что важнейшее достижение, которым нельзя рисковать, – это сохранение макроэкономической стабильности. Конечно же, мы не можем рисковать и финансовой стабильностью, и состоянием банковской системы. Переход Запада к политике санкций заставил нас понять, что рассчитывать мы можем только на самих себя».

Парламентарий акцентировал внимание на словах главы государства на экономическом совещании в августе 2024 года о том, что и Правительству, и Банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции.

«Инфляция – это налог на бедных. В этой ситуации повышение ключевой ставки Центрального Банка – это естественная реакция, когда регулятор обязан делать это в ответ на инфляционные риски», – отметил глава бюджетного Комитета.

Андрей Макаров добавил, что главное в этом случае – сохранить баланс между развитием экономики и борьбой с инфляцией, в том силе с помощью парламентского контроля.