Андрей Макаров: Победа в СВО, выполнение социальных обязательств государства, технологический прорыв — приоритеты бюджета страны

Победа в СВО, выполнение социальных обязательств государства, технологический прорыв — председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров назвал приоритеты бюджета страны.

Законопроект бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов во втором чтении глава бюджетного Комитета Госдумы РФ представил на пленарном заседании нижней платы парламента 14 ноября.

По словам парламентария, в проект федерального бюджета ко второму чтению поступило 1065 поправок, из которых к принятию рекомендовано 888, к отклонению — 118, а остальные были отозваны авторами в ходе обсуждения. Подготовка ко второму чтению велась в нескольких направлениях.

Как сказал Андрей Макаров, над проектом работали все фракции. Главным итогом стало то, что впервые в истории рассмотрения Госдумой бюджета, все вопросы, которые были поставлены при первом чтении, в рамках второго чтения были решены.

Распределены бюджетные средства, ранее зарезервированные по основным направлениям. «Только распределение этих средств составляет 8 трлн 129,3 млрд рублей. Это итог комплексной работы при подготовке ко второму чтению», – сказал глава Комитета. Андрей Макаров добавил, что бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов ко второму чтению увеличено в более чем на полтриллиона рублей.

Андрей Макаров отметил, что по сравнению с 2024 годом значительно вырастет финансирование на проведение социальной политики, развитие здравоохранения, образования, культуры, модернизацию ЖКХ.

Увеличено финансирование по таким важным направлениям, как укрепление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих и их семей, реабилитация инвалидов, в том числе участников СВО. «Кроме того, поправки предусматривают выделение грантов и субсидий фонду «Защитники Отечества», господдержку отдельных общественных и некоммерческих организаций, таких, как Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества», – сказал Андрей Макаров.

Вырастет объем средств, направленных на организацию детского отдыха – предусматривается создание более 800 новых мест для оздоровления детей. В сфере АПК предусмотрены субсидии на комплексное развитие сельских территорий, проведение мелиорации, льготный лизинг для сельхозтоваропроизводителей.

Поправки учитывают исполнение поручения Президента РФ о приведении в нормативное состояние 50% дорожной сети к 2030 году. Так, на развитие автодорог общего пользования регионального значения выделяется 60 млрд. рублей – по 20 млрд рублей на каждый год.

Ряд поправок направлен на развитие предпринимательства, укрепление системы профориентации школьников, поддержку русского языка за рубежом, капитальный ремонт и оснащение спортивных объектов.

«При работе над бюджетом для нас было важно финансовое обеспечение реализации Послания нашего Президента В.В. Путина. В результате подготовлен сбалансированный бюджет, обеспечивающий задачи, поставленные главой государства. Наши приоритеты:победа в СВО, выполнение социальных обязательств государства, технологический прорыв», – подчеркнул Андрей Макаров.

Он напомнил о необходимости эффективного расходования бюджетных средств и тщательном парламентском контроле по каждому направлению.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность Андрею Макарову. «Андрей Михайлович и его коллеги смогли проанализировать каждую программу. Это гигантская работа. Спасибо», – сказал Вячеслав Володин.