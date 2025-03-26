Андрей Макаров: Мы готовы нести вместе с Правительством ответственность перед нашими гражданами

«Мы готовы нести вместе с Правительством ответственность перед нашими гражданами». Об этом Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента страны, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил 26 марта на ежегодном отчете Правительства РФ.
Отчет о работе в 2024 году на заседании Госдумы РФ представил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
По словам Михаила Мишустина, второй год подряд экономика России движется темпами, превышающими среднемировые. ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей, увеличившись с 2020 года практически вдвое. Экономика постепенно становится все более технологичной и диверсифицированной. Одним из ключевых инструментов работы были национальные проекты. Глава Правительства РФ подробно остановился на вопросах поддержки семей с детьми, участников СВО, развитии IT-сектора, промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, вопросах повышения качества здравоохранения и образования, создания современной инфраструктуры, модернизации транспорта.
В своем выступлении Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров, выступая от фракции «Единая Россия», подчеркнул, что «страна сошла с нефтяной иглы». Говоря о социальной сфере, парламентарий отметил:
Парламентарий добавил: