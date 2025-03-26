Андрей Макаров: Мы готовы нести вместе с Правительством ответственность перед нашими гражданами

«Мы готовы нести вместе с Правительством ответственность перед нашими гражданами». Об этом Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента страны, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил 26 марта на ежегодном отчете Правительства РФ.

Отчет о работе в 2024 году на заседании Госдумы РФ представил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«В условиях нарастающего внешнего давления мы под руководством Президента принимали все меры, чтобы преодолеть крайне серьезные вызовы: помочь гражданам, регионам, бизнесу и обеспечить динамичное развитие России», — отметил глава Правительства РФ.

По словам Михаила Мишустина, второй год подряд экономика России движется темпами, превышающими среднемировые. ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей, увеличившись с 2020 года практически вдвое. Экономика постепенно становится все более технологичной и диверсифицированной. Одним из ключевых инструментов работы были национальные проекты. Глава Правительства РФ подробно остановился на вопросах поддержки семей с детьми, участников СВО, развитии IT-сектора, промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, вопросах повышения качества здравоохранения и образования, создания современной инфраструктуры, модернизации транспорта.

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В своем выступлении Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров, выступая от фракции «Единая Россия», подчеркнул, что «страна сошла с нефтяной иглы». Говоря о социальной сфере, парламентарий отметил:

«Президент ставил задачу построить 1300 школ – их построено 1694. Капитальный ремонт школ, обновление парка школьных автобусов, городской электротранспорт. Сегодня 7,2 млн школьников получают горячее питание бесплатно. Мы очень много говорим о проблемах в медицине, и правильно говорим. Но 2024 год – это 1,35 млн высокотехнологичных операций. Более 100 млн диспансеризаций. Это то, что реально работает на людей. Это и есть национальные проекты в действии», – заявил Андрей Макаров.

Парламентарий добавил: