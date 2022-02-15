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Вторник, 15 февраля, 2022

Андрей Красов: российские военнослужащие, сотрудники спецслужб принимали участие в вооруженных конфликтах во многих странах

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Андрей Красов: российские военнослужащие, сотрудники спецслужб принимали участие в вооруженных конфликтах во многих странах

7info

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом напомнил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов.

Эта памятная дата установлена в честь воинов-интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за рубежами нашей страны.

Обычно в этот день чествуют воинов-интернационалистов афганцев (именно 15 февраля 1989 года командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним перешел мост через Аму-Дарью, разделявшую СССР и Афганистан, символизируя таким образом завершение вывода советских войск из Афганистана).

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Но мало кто знает, что советские и потом уже российские военнослужащие, сотрудники спецслужб и органов внутренних дел принимали участие в вооруженных конфликтах во многих других странах. Китай и Корея, Ангола и Мозамбик, Египет и Эфиопия, Йемен и Сирия, Ливан и Алжир, Вьетнам и Лаос, Камбоджа и Бангладеш — это далеко не полный перечень стран, где были наши воины.

Да, эти конфликты были не такие масштабные, как афганская война, но в них также самоотверженно и мужественно несли свою службу и исполняли свой долг наши воины-интернационалисты.

Дорогие ветераны и участники боевых действий, мы помним о вашем подвиге. Вечная слава вашим не вернувшимся однополчанам.

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