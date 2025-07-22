Андрей Красов рассказал, связан ли круглогодичный призыв в армию с новой волной мобилизации

Законопроект о круглогодичном призыве в армию России, по словам его автора, первого зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Красова, позволит значительно снизить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу. При этом в беседе с изданием «Абзац» Красов отметил, что предлагаемые нововведения никак не связаны с подготовкой к новой волне мобилизации.

Сейчас призыв россиян на военную службу происходит в два периода: с 1 апреля по 15 июля, с 1 октября по 31 декабря. Призывник проходит медицинское освидетельствование, психологический отбор, принимает участие в работе призывных комиссий и в назначенное время и место прибывают в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы.

«Теперь все эти процессы будут осуществляться в течение всего года. При этом время для отправки граждан к месту несения службы, прохождения службы остается тем же самым. По нашему мнению, данная мера упорядочит работу призывных комиссий, она будет выполняться более качественно», – поясняет эксперт.

При этом теперь круглогодичный призыв будет более удобным для граждан, утверждает Андрей Красов, ведь нагрузка на призывные комиссии снизится в разы.

Ранее парламентарии выдвинули предложение круглогодично проходить медицинский осмотр для дальнейшего призыва в армию. При этом отправка граждан на место несения воинской службы также будет осуществляться два раза в год: весной и осенью.

В июле 2025 года депутат Госдумы Андрей Колесник назвал условие, при котором в России может быть объявлена новая волна мобилизации. По его словам, если объединение западных стран открыто вступит в конфликт на Украине и объявит Москве войну, правительство России, скорее всего, будет рассматривать возможность о массовом призыве граждан на военную службу.