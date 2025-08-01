Андрей Красов проверил ход строительства детского сада в микрорайоне «Метропарк» в Рязани

31 июля депутат Государственной Думы Андрей Красов в рамках депутатского контроля посетил стройплощадку будущего детского сада на 224 места в микрорайоне «Метропарк». Объект возводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В новом детсаду планируется открыть 10 групп со спальными и игровыми комнатами, а также административные и технические помещения.

Во время визита депутат осмотрел объект и пообщался с подрядчиком. В настоящее время на стройке активно ведутся работы: осуществляется кирпичная кладка стен и перегородок третьего этажа, установлены лестничные марши, смонтированы входные группы и выполнена гидроизоляция цокольной части здания.

Внутри здания прокладываются коммуникации, начат монтаж наружных инженерных сетей и установка окон. Параллельно проводится планировка прилегающей территории, завозится и разравнивается песок.

Все работы идут по графику, отставаний нет. Сдать объект планируется до конца 2025 года.

«„Метропарк“ — активно развивающийся микрорайон областного центра. Здесь одновременно строятся жилые дома и социальные объекты. Это хороший пример комплексного подхода к развитию территории, соответствующий современным стандартам», — отметил Андрей Красов.