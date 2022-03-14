Андрей Красов поддержал идею запретить возвращаться деятелям, покинувшим Россию на фоне ситуации вокруг Украины

Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ, депутат Рязанской области Андрей Красов высказался по поводу идеи о запрете возвращаться в Россию деятелям, покинувшим страну на фоне ситуации вокруг Украины.

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В интервью изданию «Подъём» Красов заявил, что подобное поведение он расценивает как предательство интересов страны. С такой позицией согласны и другие члены комитета ГД.

— Для сохранения государства мы должны защищаться, в том числе, и от таких категорий пока ещё граждан РФ. Они выбрали западный мирок, зелёные фантики. Получается, они не граждане нашей страны. Пусть они и дальше борются за интересы тех государств, где слаще, сытнее, демократичнее, по их мнению, — сказал он.

Депутат отметил, что деятелям, покинувшим РФ из-за ситуации вокруг Украины, нужно запретить «зарабатывать на гражданах РФ» и лишить их возможность проводить концерты, сниматься в отечественных фильмах и т д.

— Корабль под названием РФ устойчив, они как первые крысы с ещё не тонущего корабля побежали. Они экзамен своему отечеству не сдали, — добавил он.

Также Красов отметил, что эта тема будет поднята на заседании Госдумы.