Андрей Красов поддержал идею запретить возвращаться деятелям, покинувшим Россию на фоне ситуации вокруг Украины

Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ, депутат Рязанской области Андрей Красов высказался по поводу идеи о запрете возвращаться в Россию деятелям, покинувшим страну на фоне ситуации вокруг Украины.
В интервью изданию «Подъём» Красов заявил, что подобное поведение он расценивает как предательство интересов страны. С такой позицией согласны и другие члены комитета ГД.
Депутат отметил, что деятелям, покинувшим РФ из-за ситуации вокруг Украины, нужно запретить «зарабатывать на гражданах РФ» и лишить их возможность проводить концерты, сниматься в отечественных фильмах и т д.
Также Красов отметил, что эта тема будет поднята на заседании Госдумы.