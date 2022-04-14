Андрей Красов о поставках оружия Украине: «тупое» зарабатывание очень больших денег

Депутат Госдумы от Рязанской области, Герой России Андрей Красов прокомментировал поставки вооружений на Украину западными странами.

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На днях глава Европейской дипломатии Жозеф Боррель подтвердил стремление ЕС в решении конфликта на Украине силовым путем и расширении военной помощи. Однако заинтересованность США и стран Запада в продолжении боевых действий очевидна и без таких заявлений. США и Запад продолжают целенаправленно накачивать Украину своим оружием. На Украину почти еженедельно прибывают новые партии винтовок, патронов, противотанковых комплексов, артиллерийских боеприпасов, мин, приборов ночного видения и тяжелого вооружения. Основным спонсором Киевского режима до сих пор остаются США, которые передали Украине уже более 1,4 тысяч зенитных комплексов Stinger, более 5 тысяч противотанковых систем Juvelin, более 7 тысяч других противотанковых систем, сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade, ракетные системы с лазерным наведением, беспилотные воздушные системы Puma. При этом США планируют расширить пакет «военной помощи» ещё на 300 млн.долларов.

Свою лепту внесёт и Великобритания, которая направит Украине «военную помощь» на 100 млн.фунтов стерлингов. Другие страны Запада тоже решили внести свой вклад и поставить Украине устаревшую технику и вооружение, чтобы освободить свои военные склады от ненужного «хлама» для более современных образцов вооружения.

На лицо явная демонстрация якобы активной поддержки украинцев, а на самом деле идёт «тупое» зарабатывание очень больших денег, которые, как выяснилось, они ценят больше, чем человеческие жизни. Для США и Запада любые жертвы не на территориях их стран являются всего лишь статистикой, поэтому они с легкостью принимают решения вести боевые действия до последнего украинца. Только готовы ли к этому сами украинцы, при том, что иностранный «оружейный секонд-хэнд», как и новые виды оружия, в силу отсутствия элементарного умения ими пользоваться, вряд ли повысят боеспособность ВСУшников и укронацистов.

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