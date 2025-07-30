Андрей Красов: Наши военнослужащие востребованы и на гражданской службе

Наши военнослужащие, выполнявшие боевые задачи с риском для жизни, востребованы и на гражданской службе, убеждён член общественного совета проекта «ГЕРОИ62», депутат Госдумы, Герой РФ Андрей Красов. По его словам, именно поэтому важна программа «ГЕРОИ62», дающая возможности для роста вчерашним бойцам.

Андрей Леонидович стал наставником для участника первого потока, ветерана специальной военной операции Егора Пахомова.

«Хороший командир, он, помимо того, что командует своим подразделением, ещё активно участвует в общественной жизни нашей области», – отметил наставник.

За время практики участник кадровой программы успешно реализовал несколько общественных проектов, в том числе зарядку с чемпионом, которая получила большой отклик у молодых людей. Впереди – ещё много интересных и социально значимых задач.