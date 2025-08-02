Андрей Красов и Виталий Артемов почтили память Почетного гражданина города

Глава администрации Рязани Виталий Артемов вместе с депутатом Государственной Думы РФ, Героем России Андреем Красовым почтили память Альберта Евдокимовича Слюсаря.

В день 95-й годовщины создания ВДВ они возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза на Аллее Почетных граждан Скорбященского мемориального комплекса. Альберт Слюсарь — прославленный командир 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, начальник Рязанского высшего воздушно-десантного училища с 1984 по 1995 годы.

С 1981 по 1984 год в составе ограниченного контингента Советских войск в должности командира 103 гвардейской воздушно-десантной дивизии Альберт Евдокимович находился в Республике Афганистан. Военные операции, проводимые под его руководством, отличались глубокой продуманностью, высокой результативностью и минимальными людскими потерями.

На посту начальника училища ВДВ Альберт Слюсарь уделял значительное внимание повышению качества подготовки курсантов, развитию учебно-материальной базы училища, физической и военной культуре офицеров-десантников.

Альберт Евдокимович работал председателем Рязанского отделения «Союза ветеранов локальных войн». По его инициативе на площади Маргелова появился памятник рязанцам, погибшим в локальных войнах.

На протяжении 17 лет Альберт Евдокимович был президентом Рязанского регионального отделения благотворительного общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации.

Теперь дело деда продолжает его внук — участник СВО, кавалер двух орденов Мужества, командир роты курсантов РГВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, гвардии капитан Артём Заводецкий.