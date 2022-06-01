Андрей Костин обсудил с Консультационным советом акционеров взаимодействие с розничными инвесторами

«В текущей ситуации фокус внимания всех эмитентов сосредоточился на внутренних инвесторах. У ВТБ сегодня уже более 800 тысяч розничных акционеров — в несколько раз больше, чем на момент создания КСА в 2009 г. Мы активно развиваем льготные программы привилегий для акционеров, активно привлекаем их к развитию банка, получаем от них обратную связь о нашей работе. Мы рассчитываем, что акционеры продолжат активно участвовать в жизни банка, а их число будет расти», — отметил Андрей Костин.