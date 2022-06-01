Андрей Костин обсудил с Консультационным советом акционеров взаимодействие с розничными инвесторами
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин принял участие в очередном заседании Консультационного совета акционеров (КСА). Глава банка рассказал членам КСА о перспективных планах ВТБ в сложившихся условиях и обсудил возможности усиления работы с миноритарными акционерами.
Член Правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов отметил, что ВТБ традиционно проводит политику максимального широкого взаимодействия с розничными инвесторами, уникальную для российского рынка.
Кроме того, Андрей Костин и представители руководства банка рассказали членам КСА о планах по развитию банка в текущих условиях.