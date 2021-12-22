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Среда, 22 декабря, 2021
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Андрей Горелов назначен директором РГРЭС — СМИ

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Бывший глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов возглавил «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС). Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

По данным издания, сегодня руководителя коллективу предприятия представил и. о. заместителя мэра Рязани Борис Ясинский.

Журналисты отмечают, что для работников это назначение стало полной неожиданностью — практически все были уверены, что должность займёт и. о. директора Виталлий Булатов.

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«Новая газета» напомнила, что ранее Горелов работал в сфере ТЭК и ЖКХ и даже возглавлял профильное министерство в правительстве Рязанской области.

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