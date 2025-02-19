Андрей Чубченко снова в деле: на НТВ стартует седьмой сезон детектива «Шеф»

В понедельник, 24 февраля, на телеканале НТВ состоится премьера седьмого сезона остросюжетного детектива «Шеф» — «Шеф. Призраки прошлого» (16+). В новых сериях генералу Виктору Расторгуеву — герою заслуженного артиста России Андрея Чубченко — предстоит не только разобраться, на чьей он стороне в войне главных криминальных авторитетов Северной столицы — Тихомирова и Кочевника, но и выяснить новые обстоятельства гибели жены и дочери, познать горечь предательства близких, найти новую любовь и, конечно, остаться непобеждённым в борьбе с преступным миром Петербурга.

В Петербурге продолжается противостояние между Тихомировым (Кирилл Полухин) и Кочевником (Денис Синявский): оба претендуют на власть в городе, но никто не хочет уступать. Свидетелем и невольным участником этой войны становится начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Виктор Расторгуев (Андрей Чубченко). С Тихомировым он давно связан дружескими отношениями, оба не раз спасали друг другу жизнь, а Кочевник оказал Расторгуеву услугу, и теперь главный герой ему обязан. Давний конфликт с новым начальником ГУ МВД генерал-лейтенантом Антоном Морозовым (Игорь Ботвин) набирает обороты. Морозов, пользуясь своим положением, жёстко давит на Расторгуева, требуя навести в городе порядок, и контролирует каждый его шаг. Расторгуев подозревает, что в этой войне Морозов преследует свои личные интересы, но какие? И каковы будут последствия решений Расторгуева для целого города?

Андрей Чубченко: «Насколько хорошо у меня получилось исполнить эту роль, решать зрителю. Но иногда бывает такое ощущение: если ты точно прожил эпизод, сделал всё достоверно, то даже не возникает желания пересмотреть дубль. Мне кажется, в каких-то сезонах я иногда допускал ошибки и перебарщивал в эмоциональной составляющей, но в этом сезоне, на мой взгляд, все пришло к почти идеальному знаменателю: мой герой сдержан, справедлив, честен перед самим собой, прекрасно относится к своим друзьям и близким, пытается найти, кто же убийца его семьи. Здесь интрига внутренняя, то есть человек постоянно находится в этом процессе, но при этом вынужден общаться с другими людьми и не загружать их своими проблемами. Мне кажется, получился очень интересный сезон, кроме того, меня цепляет развитие моего персонажа, мне очень не нравится играть одинаково. Ко мне часто подходят и военные, и полицейские, они благодарят за мою работу, потому что мне, наверное, удаётся показать настоящего боевого генерала».

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Также неожиданно для Расторгуева появляются новые подробности гибели его жены Даши и дочери Полины в ДТП. Суд признал виновным водителя, который находился за рулём автомобиля, но тот сбегает из тюрьмы и успевает сказать Расторгуеву, что не причастен к смерти его родных, после чего его убивают. Генерал решает провести собственное расследование, чтобы понять, кому на самом деле была выгодна гибель его родных. А что если смерть жены и дочери была лишь инсценировкой, в которую поверил даже такой опытный оперативник, как он?

Михаил Вассербаум, режиссёр-постановщик: «Я уже снимал пятый сезон „Шефа“, поэтому было приятно вернуться в уже знакомую команду. Коллектив у нас замечательный, работать в нём — одно удовольствие! Также в „Шефе“ невероятно качественный сценарий и талантливые актёры, что, на мой взгляд, и делает наш сериал популярным уже столько лет. Новый сезон — продолжение уже полюбившейся многим истории. Главные герои всё также остаются верны закону, однако обстоятельства вокруг них меняются, поэтому им придётся действовать достаточно нестандартно. Также личная жизнь Максима и Виктора будет претерпевать определённые трудности, о которых зрители узнают, посмотрев наш сериал. В новом сезоне будет много экшен-сцен. Конечно, они достаточно трудные технически, особенно эпизоды с погонями на машинах. Зато на экране это будет выглядеть захватывающе и интересно. К тому же большую часть экшен-сцен актёры будут исполнять самостоятельно».